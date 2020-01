Deputado tem casa fuzilada na fronteira

O deputado atacado faz oposição ao governador do distrito de Amambay no Paraguai cujo a capital é Pedro Juan Caballero - Foto: ABC Color

Na madrugade de hoje (25), a casa do deputado estadual Júlio Vega, foi atingida com mais de 20 tiros de fuzil em Pedro Juan Caballero, fronteira com MS. De acordo com informações, o ataque aconteceu por volta das 2h e ninguém ficou ferido.

O deputado atacado faz oposição ao governador do distrito de Amambay no Paraguai cujo a capital é Pedro Juan Caballero. Ele relatou que havia chegado de uma reunião durante a madrugada e tinha deixado o carro do lado de fora da casa.

De acordo com informações do portal ABC Color, os pistoleiros estavam em Volkswagen modelo Gol. A perícia paraguaia encontrou pelo menos 26 cápsulas munição calibre 5.56.

“Não tenho dividas ou inimigos. O único problema que tenho é a oposição que faço aos Acevedos”, comentou o deputado sobre a família do prefeito de Pedro Juan Caballero a quem ele acusa diretamente pelo atentado.

Vega é do Partido Colorado.