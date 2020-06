Denúncias de violência contra pessoas com deficiência em MS registra queda em 2019

Em 2019 o Disque 100 (Disque Direitos Humanos) recebeu pelo menos 183 denúncias de violações cometidas contra pessoas com deficiência em MS, sendo o oitavo Estado do País com maior número de casos - (Foto: Reprodução)

Em 2019 o Disque 100 (Disque Direitos Humanos) recebeu pelo menos 183 denúncias de violência cometidas contra pessoas com deficiência em MS, sendo o oitavo Estado do País com maior número de casos. Comparado com 2018 houve uma queda, quando neste ano registrou 198 denúncias. O levantamento foi realizado e divulgado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

No total o sistema recebeu 12.864 denúncias de violações contra pessoas com deficiência no ano passado em todo o Brasil, o que representa aumento quando em 2018 houve 11.745, um aumento de 9%. Dos 12.864, pelo menos 6.987 aconteceu na própria casa da vítima. Os casos de negligência, violência psicológica, física e abuso financeiro são os que mais acontecem. Houve 491 denunciais de violência sexual.

Em comparação ao exercício de 2018, em termos percentuais, percebe-se que houve aumento na violência do tipo Negligência. Por outro lado, verifica-se diminuição de 4 pontos percentuais nos registros de violência psicológica e de 1 ponto percentual nos registros de violência física. O Abuso Financeiro e a Violência Institucional mantiveram proporção do ano anterior, com 3.197 e 980, respectivamente.