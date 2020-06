Denúncia leva polícia a prender ladrão que tentou estuprar vítima a bordo de bicicleta

Após denúncia, policiais prenderam um homem de 24 anos por suspeita de roubo e tentativa de estupro no bairro Campo Verde, em Nova Andradina, na noite de sábado.

O roubo teria ocorrido nas proximidades do lixão da cidade, quando uma mulher de 45 anos foi assaltada por um homem com faca. Após chegar ao local onde ele estava, a Polícia o flagrou com uma bolsa e jogando a faca no mato. Após ser convencido, confessou o crime.

Ele disse que encontrou a vítima, sacou uma faca e a ameaçou falando para ela ficar quieta e subisse na garupa da bicicleta. Em seguida, deslocou com ela sentido cemitério no intuito de estuprá-la, contudo, no momento em que cruzaram com um caminhão a vítima pulou da bicicleta e pediu socorro ao motorista, já o autor fugiu a pé.