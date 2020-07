Denúncia anônima termina com sonho de dinheiro fácil em van de Campo Grande

Rodoviária antiga é ponto de embarque das vans - REPRODUÇÃO

A viagem de van até Chapadão do Sul, cerca de quatrocentos quilômetros, não aconteceu para uma mulher de 25 anos que estava na fila para adentrar o veículo, no início da tarde desta segunda-feira.

Em sua mala havia nove quilos de maconha, que ela pegou em Ponta Porã, ou seja, Campo Grande já era sua segunda parada, e levaria até Chapadão do Sul, no norte do Estado.

Chapadão tem esse nome por conta dos gaúchos. Fica no norte do Mato Grosso do Sul.

Voltando, em cada tablete a mulher receberia uma porcentagem e deveria chegar até Iporá, no Goiás.

Vestiu suas melhores roupas para a viagem, uma calça de oncinha e uma mini-blusa preta e foi para antiga rodoviária da Capital, onde se reúnem as vans que cortam o Estado.

Porém, algum informante ligou para um sargento de folga e passou todas as características da mulher. Todas, até a vestimenta. Ela logo foi encontrada, teria feito um escândalo e sido algemada em seguida (?) e levada à delegacia.

Para fazer revista em mulheres é preciso policial feminina, sabia?

Fica a reflexão. Às vezes, quando você pega um serviço de mula, pode ser denunciado ali mesmo no ponto de saída. Abra o olho.