Delegacia conclui inquérito de furto a cofre de supermercado

Além do trabalho investigativo da 4ª DPCG, o esclarecimento do caso contou com a colaboração de Policiais Militares 6ª Companhia Independente da capital (Pelotão Tiradentes) - Foto: Ilustração

Policiais civis da 4ª Delegacia de Polícia de Campo Grande conseguiram identificar os autores de um furto ocorrido em supermercado na Rua José Nogueira Vieira no Bairro Tiradentes, em junho de 2018, onde os assaltantes - na época não identificados -, furtaram cerca de R$ 12.000,00 de um cofre. O Inquérito Policial foi instaurado e no curso das investigações foi possível identificar como responsáveis pela ação Floriano Franciso da Silva de 40 anos e Wisley do Santos Souza de 21 anos. Ambos consumiram todo o dinheiro furtado com drogas.

Além do trabalho investigativo da 4ª DPCG, o esclarecimento do caso contou com a colaboração de Policiais Militares 6ª Companhia Independente da capital (Pelotão Tiradentes).

Os autores foram indiciados por furto qualificado. Floriano tinha contra si mandado de prisão por homicídio. Ele foi preso pelos militares e transferido para o Presídio de Dourados, onde aguardará o curso do processo judicial.