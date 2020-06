De forma simultânea, operação cumpre mandados de prisão em MS, SC e PR

São 30 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão - (Foto: Divulgação)

Foi desencadeada na manhã de hoje (9) uma operação contra a organização criminosa que atua na fronteira de MS. Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul são os Estados que estão acontecendo a operação de forma simultânea e aparentemente duas pessoas já teriam sido presas.

A Operação Tríade é contra organização criminosa que atua no tráfico de drogas na fronteira. Policiais do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) juntamente com a Polícia Civil do Paraná em apoio à Polícia Civil de Santa Catarina deram em cumprimentos de mandados.

São 30 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão. Em MS, os mandados são cumpridos em Ponta Porã. Duas pessoas já foram presas durante a operação e quatro mandados de busca cumpridos. Ainda não se sabe sobre o material ou quantidade de drogas apreendidas.