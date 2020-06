Curto circuito pode ter causado incêndio em residência de padre

As chamas foram contidas com o auxílio dos vizinhos e a suspeita é de que o incêndio tenha começado devido a um curto circuito nas instalações elétricas da casa - (Foto capa: Reprodução)

Um incêndio de com uma altura de quase 5 m atingiu a casa de um padre no município de Porto Murtinho, a 443 km de Campo Grande. Conhecido como Padre Matheus, a casa do pároco que é um dos mais conhecidos da cidade é ao lado da igreja Matriz e por poucos metros as chamas não atingiu o prédio da igreja que é ao lado da casa que pegou fogo.

As chamas foram contidas com o auxílio dos vizinhos e a suspeita é de que o incêndio tenha começado devido a um curto circuito nas instalações elétricas da casa, segundo informações do Porto Murtinho Notícias.

Confira as fotos:

A casa fica próximo da igreja matriz - (Foto: Porto Murtinho Notícias)

A casa ficou destruída - (Foto: Porto Murtinho Notícias)