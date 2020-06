Criança que teve 90% do corpo queimado em incêndio, morre após parada cardiorrespiratória

O apartamento foi interditado pelo Corpo de Bombeiros - Foto: Reprodução

Foi confirmada a morte nesta madrugada (1º), da criança, 2, vítima do incêndio em um apartamento no bairro Lageado em Campo Grando. O incêndio foi por volta das 9h da manhã de ontem (31) e teria começado após uma brincadeira com um isqueiro em um dos quartos. Devido a grande quantia de produtos recicláveis no cômodo em que iniciou o fogo, as chamas do incêndio se alastraram para outra parte do apartamento. Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, o fogo já tinha sido contido pelos moradores que utilizaram de 26 extintores do condomínio.

No momento do incêndio havia seis crianças no apartamento. Outro irmão do menino, de 5 meses, também sofreu queimaduras.

Captura do vídeo no momento em que a criança é retirada do quarto

Conforme a assessoria de imprensa da Santa Casa, o menino de 2 anos, chegou em estado grave, com queimaduras de 1º, 2º e 3º grau em 90% do corpo. Ele já deu entrada no hospital entubado.

Ele estava na área vermelha da pediatria, mas as 1h10 sofreu parada cardiorrespiratória e faleceu.

O apartamento foi interditado pelo Corpo de Bombeiros. Na hora da vistoria, como não foram apresentados documentos de laudos de vistoria, foi aplicada multa no condomínio.