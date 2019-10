Corpo encontrando no rio é de colombiano e tinha marcas de tiros e facada

Colombiano morava em São Paulo com a família e foi achado morto no rio Paraguai - Foto: Reprodução Diário Corumbaense

O corpo do colombiano Sérgio Enrique Cediel Pinto, 48 anos, foi encontrado boiando no rio a 800 metros da foz do Canal do Bracinho, cerca de 20 minutos de barco da área urbana de Corumbá, nesta manhã de segunda-feira (7).

O corpo do colombiano tinha duas perfurações de arma de fogo, no tórax e no queixo, e um ferimento de arma branca no abdômen, com exposição das vísceras. O estrangeiro usava bermuda jeans e camiseta cor escura e foi identificado por uma carteira de trabalho e carteira de habilitação.

Pessoas que estavam em uma lancha viram o cadáver e chamaram o corpo de bombeiros. Depois dos procedimentos de resgate, o corpo foi trazido pela equipe dos bombeiros até o Porto Geral. Peritos do IMOL (Instituto Médico e Odontologia Legal) vão fazer o exame necroscópico no cadáver.

Segundo o Diário Corumbaense, a vítima estava em Corumbá desde sexta-feira (04) e não tinha entrado em contato com a esposa desde então. A família iria registrar boletim de ocorrência nesta segunda-feira informando o desaparecimento dele. A vítima morava em São Paulo. A Polícia Civil de Corumbá deve investigar as circunstâncias da morte do colombiano.