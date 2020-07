Condutores fogem em plantação de milho e abandonam veículo carregado com dois mil pacotes de cigarros

Durante o acompanhamento tático, o veículo Virtus foi abandonado pelo condutor, que fugiu para uma plantação de milho e não foi localizado - (Foto: Divulgação/DOF)

Na tarde de ontem (4), um veículo Volkswagen Virtus, de cor prata, carregado com dois mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendido por Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). A captura aconteceu na rodovia MS-270, na região de Ponta Porã.

Os militares deram ordem de parada a três veículos. Os condutores desobedeceram e fugiram. Durante o acompanhamento tático, o veículo Virtus foi abandonado pelo condutor, que fugiu para uma plantação de milho e não foi localizado.

No veículo estavam os dois mil pacotes de cigarros, que foram entregues, juntamente com o veículo e a ocorrência, na Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.