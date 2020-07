Condutor de moto com placa adulterada tenta fugir ao avistar PM, mas acaba sendo preso

Ao ver a viatura, o jovem fugiu em alta velocidade, desrespeitando todos as sinalizações de trânsito - (Foto: Reprodução)

Na noite de ontem (7), em Nova Andradina, a 241 km de Campo Grande, um motociclista, 22, foi flagrado pela Polícia Militar com a placa adulterada e com o farol apagado. Ao ver a viatura, o jovem fugiu em alta velocidade, desrespeitando todos as sinalizações de trânsito.

Durante a fuga, o condutor da motocicleta quase atropelou um grupo de crianças que estavam em frente de uma casa brincando. Os policias deram ordem de parada e o rapaz continuou em fuga. No cruzamento da No cruzamento da rua Caetano Picoli com o prolongamento da rua Santo Antônio ele abandonou a moto e tentou fugir pulando o muro de uma residência de esquina.

No momento da fuga, a PM consegiu deter o rapaz. Durante a busca pessoal, não foi encontrada de ilícito, já na moto foi constatada que estava com o lacre rompido, bem como adulterações na placa, como se fosse um veículo oficial. O condutor e a motocicleta foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, e as medidas administrativas de trânsito foram tomadas.