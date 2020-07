Comerciante posta vídeo dando cavalo de pau em área protegida e é multado

Fatos teriam ocorrido em junho, diz denúncia enviada à PMA - (Foto:Divulgação)

A Polícia Militar Ambiental multou um motorista de caminhonete que postou nas redes sociais vídeo fazendo manobras de cavalo de pau na região da Baía Negra, área protegida localizada às margens do rio Apa, no município de Ladário, a 426 quilômetros de Campo Grande. Os fatos teriam ocorrido no dia 25 de junho. Nas imagens, é possível ver pessoas brincando no veículo, enquanto o motorista age de forma imprudente.

A PMA esteve no local no dia da denúncia e solicitou um relatório ao Gestor da APA e iniciou trabalhos para identificar o autor. Nesta sexta-feira (10), depois de receber relatório sobre os possíveis danos, a PMA localizou o responsável e o autuou administrativamente e aplicou multa de R$ 500, pelo uso indevido da área protegida.

O homem, um comerciante de 46 anos, residente em Corumbá, assumiu a autoria e afirmou não ter conhecimento da proibição daquele tipo de uso no local.