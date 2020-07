Comboio de 20 veículos com muamba é apreendido pelo DOF

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na madrugada de quinta-feira (2), vinte veículos carregados com produtos de origem estrangeira (contrabando/descaminho) adquiridos no Paraguai, sem a documentação de regularidade fiscal.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um patrulhamento ostensivo na Rodovia MS-379, entre Laguna Carapã e Dourados.

Os militares visualizaram o comboio dos veículos que seguia para Dourados. Uma segunda equipe do DOF foi acionada para a abordagem. Foram apreendidos 952 Smartphones da marca Xiaomi; 25 aparelhos de iPhones; 06 celulares Motorola; 182 celulares MI; 195 celulares de marcas diversas; 04 aparelhos PlayStation; 08 volumes de essência para narguilé; uma caixa de adaptador Wi-Fi, mais produtos diversos.

A estimativa do valor em reais, das apreensões, levou em consideração a média dos preços de Mercado dos produtos, incluindo o valor dos vinte veículos.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) e, posteriormente, entregue na Receita Federal de Ponta Porã.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.