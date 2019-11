Comando de Operações Penitenciárias da Agepen fecha trimestre com mais de 2,1 mil escoltas e intervenções

Ao todo, foram realizadas 2.118 escoltas dentro de Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação

Representando força de reação da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), o Comando de Operações Penitenciárias (COPE), divulgou balanço trimestral de ações desenvolvidas pelo grupo. Dentre as atividades estão escoltas intermunicipais, intervenções em unidades penais do Estado, apoio na formação continuada, entre outras áreas de atuação.

O objetivo foi apresentar o trabalho realizado pelo COPE nos meses de agosto, setembro e outubro deste ano. Ao todo, foram realizadas 2.118 escoltas dentro de Mato Grosso do Sul; 10 intervenções em unidades prisionais do Estado; além de quatro treinamentos, um nivelamento e um Curso de Intervenção Prisional e Escolta (CIPE), finalizado em maio deste ano, com 33 servidores capacitados.

Conforme o levantamento, foram citadas diferentes áreas de atuação do Comando de Operações Penitenciárias como segurança, eventos oficiais, dentro dos estabelecimentos penais, além de fornecerem apoio em diversas parcerias.

Segundo o comandante do COPE, agente João Bosco Correia, apesar das dificuldades enfrentadas pela necessidade de aumento do efetivo, o grupo realizou todo o trabalho sempre dentro dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP), priorizando a segurança tanto nas escoltas como nas intervenções prisionais. “Isso demonstra o empenho dos servidores penitenciários integrantes em sempre oferecer um trabalho de qualidade e responsável”, parabenizou.