Com promessa de receber R$ 5 mil, homem é pego pela PRF com carro cheio de drogas

Suspeito foi encaminhado para a Polícia Civil em Sidrolândia, junto com o automóvel e os ilícitos - (Foto: Divulgação)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu nesta quarta-feira (24), durante a Operação Tamoio II, em Sidrolândia, 570,7 Kg de maconha e 5,2 Kg de skunk.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam o km 430 da BR-060, quando abordaram uma Fiat/Palio WK, com placas de Aparecida de Goiânia (GO). O motorista de 40 anos foi flagrado transportando uma grande quantidade de maconha no interior do veículo.



O suspeito confessou ter pego o carro já carregado em Bela Vista e levaria até Campo Grande. Disse também que receberia R$ 5 mil pelo transporte. Ele foi encaminhado para a Polícia Civil em Sidrolândia, junto com o automóvel e os ilícitos.