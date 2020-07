Com os pés e mãos amarrados, corpo de homem é encontrado em área de mata no Jardim Rancho Alegre

Imagem ilustrativa - (Foto: Reprodução)

Na manhã de ontem (10), o corpo de um homem sem identificação foi achado em um matagal em Campo Grande. A vítima encontrada no Jardim Rancho Alegre apresentava pés e mãos amarrados, além de seis perfurações na região do peito. A Polícia Civil já iniciou investigações sobre o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, o cadáver estava em avançado estado de decomposição, há 50 metros do cercado de reserva e próximo a uma trilha, mas foi identificado como um homem.

A vítima estava com os pés e mãos amarrados e com cerca de 6 perfurações próximo ao peito, mas, segundo a polícia, ainda não se sabe se essas lesões foram causadas por tiro ou algum objeto cortante pelo estado em que foi encontrado. Estima-se que o homem estava de três a sete dias no local.

Não foram encontrados nenhum documento ou objeto de identificação da vítima, porém materiais genéticos próximos ao local do crime já foram coletados. O caso foi registrado como homicídio na 6ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande e segue em apuração.