Com ciúmes, mulher esfaqueia marido e foge em Sidrolândia

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de Polícia Civil - Foto: Divulgação

Um homem de 46 anos foi esfaqueado pela esposa, de 47 anos, na manhã desta sexta-feira (17), em Sidrolândia. O motivo teria sido por ciúmes.

Segundo o site Sidrolândia News, a vítima foi socorrida pela Equipe de Corpo de Bombeiros e encaminhado para hospital local com um ferimento no tórax. O homem relatou à polícia que a esposa estava com ciúmes de uma mulher e por isso desferiu a facada

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia e será investigado. A mulher não foi localizada pela polícia.