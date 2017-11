Com chassi adulterado PRF recupera carro abandonado na BR-262

O veículo foi retirado com um guincho e encaminhado para a Polícia Civil de Três Lagoas/MS - Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite de ontem (02), em Três Lagoas/MS, um veículo abandonado.

Os policiais foram informados de que na BR-262 km 37 havia um veículo abandonado dentro de uma propriedade rural que estava com a porteira aberta. A equipe se dirigiu ao local e encontraram um Ford/Ka Se com placa aparente de Montes Claros/MG, abandonado com a chave na ignição e atolado na lama.

Em verificação ao veículo, foi constatado adulteração de sinal identificador. O chassi não correspondia à placa aparente, sendo a verdadeira de Cuiabá/MT, com queixa de furto/roubo. O interior do carro tinha forte odor de maconha, no entanto, não havia o entorpecente, o que pode sugerir que o automóvel era utilizado para o tráfico de drogas.

O veículo foi retirado com um guincho e encaminhado para a Polícia Civil de Três Lagoas/MS.