Com caso em MS, polícia identifica adolescente responsável por perfil de "Homem Pateta"

A polícia identificou um adolescente residente em São Paulo como o criador de um dos perfis chamado de "Homem Pateta", que propõe desafios de automutilação e suicídio à crianças. O mandado de busca e apreensão na casa do jovem em Sorocaba, interior do estado, na última sexta-feira (10).

No perfil, uma imagem macabra de um homem vestido do personagem da Disney e usava o nome fictício de "Jonathan Galindo". Desde junho ao menos três estados registraram casos relacionados como Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O jovem confessou que enviava as mensagens, mas que seria "apenas de uma brincadeira". O celular dele foi apreendido para perícia.

No mês passado em Aquidauana, a 140 km de Campo Grande, uma mãe procurou as autoridades da cidade informando que a filha de 11 anos havia recebido uma mensagem do personagem. "Foi uma péssima surpresa, mas a nossa sorte é que já tínhamos alertado nossa filha sobre esse caso após assistirmos uma reportagem. Assim que ela recebeu a mensagem, lembrou do que havíamos conversado e nos mostrou rapidamente. Ficamos muito assustados e eu já bloqueei o perfil e fizemos as denúncias", disse a mãe na época.

A investigação será realizada pela Vara da Infância e Juventude e o adolescente poderá responder por atos infracionais como ameaça e instigação ao suicídio.

O desafio - Semelhante a casos como Baleia Azul e Boneca Momo, os perfis com o nome Jonathan Galindo passaram a se multiplicar nas redes e há relatos de mães e pais que viram seus filhos ou familiares crianças dialogando com páginas que traziam a fotografia assustadora.

O homem da foto é o cineasta, maquiador e dono da empresa JMF Filmworks James Fazzaro. Conforme o portal UOL, há registros dele divulgando suas imagens fantasiado de Pateta em 2012 e 2014. Até o momento, não há indícios de ligação com o caso.

