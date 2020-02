Com ajuda de populares, homem é preso após roubar celular de mulher

O celular foi recuperado e o homem encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil - Foto: Divulgação

Homem de 27 anos foi preso após assaltar uma mulher de 33 anos e levar seu celular no final da manhã de ontem (20) na rua Major Gama, em Corumbá. Populares correram atrás do suspeito que conseguiram segurá-lo até a chegada da polícia.

Segundo o Diário Corumbaense, a vítima estava caminhando com a filha quando um homem abordou as duas mandando entregar o aparelho. Ele estava com a mão por baixo da camisa insinuando estar com uma arma de fogo.

Após o assalto, o suspeito fugiu, mas os moradores que estavam no local foram atrás dele. Testemunhas disseram que foi necessário o uso da força para conseguir detê-lo.

O celular foi recuperado e o homem encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil.