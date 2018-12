Clima de guerra em Ypejhú, no Paraguay, na fronteira com Paranhos (MS)

Cerca de 30 homens fortemente armados atacaram três residências e carros na cidade de Ypejhú, na fronteira com Paranhos (MS) - Divulgação

Três casas e veículos foram atacados com armas pesadas e bombas nesta manhã na cidade de Ypejhú, na fronteira com o municipio de Paranhos (MS). Uma mulher e seu filho foram arrastados de uma das propriedades pelos suspeitos.



As propriedades atacadas correspondem à família Alderete Peralta.

O incidente ocorreu por volta das 3:30 no bairro da Virgem del Rosario. De acordo com os primeiros relatos, cerca de 30 homens com fuzis, granadas e outros tipos de armas, que viajavam em cinco caminhões, atacaram três propriedades e veículos, que foram detonados com explosivos .



Os homens atacaram uma frota veículos na revenda Tatto Automotors, onde cremaram cerca de 15 carros.

Em uma das casas afetadas estavam dormindo Rosana Antonia Alderete Peralta (30) com Aline Verón Vittencourt e seu filho mais novo, 6 meses. As vítimas foram levadas à força pelos suspeitos e arrastadas para uma praça em frente à propriedade.

Quando a casa estava vazia, os suspeitos jogaram as bombas. Apesar da brutalidade do ataque, os criminosos fizeram questão de não ferir ninguém. Até o momento, o possível motivo do ataque não foi relatado.



O chefe de polícia da local disse que dois veículos, aparentemente carros-bomba, foram utilizados pelos suspeitos