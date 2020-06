Cinco policiais civis são afastados oficialmente das funções após envolvimento em "Máfia do Cigarro"

O afastamento já havia sido anunciado durante coletiva na Polícia Federal, na semana passada, da qual participaram o delegado-geral de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Marcelo Vargas, e o corregedor-geral Marcio Custodio - Foto: Cido Costa

Foi oficializada no Diário Oficial do Estado de hoje (1º) o afastamento dos cinco policiais civis após investigações da Polícia Federal constatarem o envolvimento dos servidores Ivan Zacarias Ramos de Almeida, Amilton Rodrigues da Silva, Efrain Duarte Duarte, Cleberson de Lima Santini e Nailson Lima Monteiro na "Máfia do Cigarro".

O afastamento vai durar o tempo da medida cautelar determinada pela Justiça, mas por enquanto foi determinado o "recolhimento da arma, carteira funcional e demais pertences do patrimônio público destinados aos referidos policiais, além da suspensão de suas senhas e logins de acesso aos bancos de dados da instituição policial, suspensão de férias e avaliação para fins de promoção, caso tais medidas ainda não tenham sido adotadas, informando ao RH/ SEJUSP/MS, para fins pertinentes".

A Operação Arithmoi, quarta fase da Operação Nepsis, foi desencadeada quinta-feira passada (28) para cumprir 11 mandados de busca e apreensão nos municípios de Amambai, Iguatemi, Itaquiraí, Naviraí e Ponta Porã. Os investigadores e escrivães e um perito papiloscopista são lotados nestas unidades.

O afastamento já havia sido anunciado durante coletiva na Polícia Federal, na semana passada, da qual participaram o delegado-geral de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Marcelo Vargas, e o corregedor-geral Marcio Custodio.