Cigano deixa itens eróticos à venda e ameaça mulher que não vendeu em Campo Grande

Produtos eróticos. Imagem meramente ilustrativa

Duas amigas denunciaram um cigano que ameaçou as duas depois de ver que não cumpriram a meta em vender produtos eróticos. Calma, explico.

No dia 1° de março o cigano passou na frente da casa de uma das amigas e se apresentou como cigano e que tinha chinelos e produtos “de sex shop” para elas revenderem, na Vila Aimoré, próximo ao Iracy Coelho.

Após muita insistência, mais de meia hora falando, elas aceitaram pegar os produtos no valor de R$ 1.545 reais para prestar contas no dia 1º de julho. Quatro meses para fazer a revenda.

No dia, ele as avisou que só pegaria o dinheiro, não iria aceitar os produtos de volta. Venda de risco. Ele passou de novo nesta sexta-feira e queria seu dinheiro, quando ouviu que elas só venderam R$ 200, ficou possesso e passou a praguejar e gritar.

“Suas putas, vão pagar por bem ou por mal, suas caloteiras!”, dizia. Elas ainda tentaram contornar que iriam tentar vender o restante e depositar na conta do cigano. Ele saiu do local e mandou mais recados pelo WhatsApp: “Eu não tenoh medo de polícia, eu vou procurar sua família e matar um por um, sua vagabunda, eu te acho até na puta que pariu”. O cigano estava em um Honda Civic prata e tem telefone com DDD de Minas Gerais.