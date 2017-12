Choque prende rapaz por tráfico de droga na região central de Campo Grande

rapaz preso pelo Batalhão de Choque com dois tabletes de maconha - Divulgação

Equipe do Batalhão de Polícia de Choque prenderam na madrugada desta terça-feira (5) um rapaz de nome Luiz Fernando Tristão de Souza, de 20 anos, por tráfico de drogas. Durante ronda na região central de Campo Grande, próximo à esquina da rua Rui Barbosa com 7 de setembro, os policiais avistaram o rapaz, que ao perceber a presença policial, apresentou certo desconforto. Na abordagem, foi encontrado em um dos bolsos do calção uma porção de maconha.

No entanto, próximo do local onde aconteceu a abordagem policial, foi localizada uma mochila que continha dois tabletes e algumas porções menores da droga, três rolos de plástico para embalar a maconha, papel seda para fazer cigarro, que inicialmente Luiz negou ser o proprietário do produto. Porém, após entrevistas assumiu ser o proprietário, que passou a relatar que um rapaz passou em uma moto azul e ofereceu a mercadoria, que o mesmo afirma ter aceito e deu em troca um aparelho de celular Samsung J5 e ficou com a droga para vender.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão para Luiz por tráfico de drogas e o mesmo foi encaminhado e entregue na Depac/Centro. Na Denar foi constatado que ad roga pesava pouco mais de 1 quilo.