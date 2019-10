Cerca de 800 kg de maconha são apreendidos em fundo falso de carreta no interior

Além de prender o motorista, a PMR ainda prendeu o dono da droga na cidade de Ponta Porã, o qual pretendia carregar a droga com uma carga de milho na cidade de Maracaju - Foto: Divulgação/Assessoria

A Operação Hórus prendeu na madrugada de hoje (24) em Ponta Porã - MS, na MS 164, dois homens natural de São Paulo, transportando 800 kg de maconha em um fundo falso de uma carreta.

A equipe da PMR abordou uma carreta que trafegava de Ponta Porã para Maracaju e, ao vistoriar o semirreboque, encontrou um assoalho com chapas de aço preparado para transporte de drogas. Com auxílio do Corpo de Bombeiros, a PMR cortou todo o assoalho da carreta e encontrou a maconha, em torno de óleo e areia, possivelmente para disfarçar o odor da droga.

A droga, o veículo e os presos foram encaminhamos à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã - Foto: Reprodução

Além de prender o motorista, a PMR ainda prendeu o dono da droga na cidade de Ponta Porã, o qual pretendia carregar a droga com uma carga de milho na cidade de Maracaju e em seguida transportar a droga até o Estado de São Paulo.

A droga, o veículo e os presos foram encaminhamos à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.