Descoberta 'Central Inteligência' que planejava a execução de 12 servidores no Estado

Nesta quarta-feira (20), foi descoberta um projeto de facções criminosas nos presídios da Capital e de Dourados com intuito de executar 12 servidores da segurança publica do Estado. A investigação intitulada “Operação Impetus”, foi realizada pela Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado (DECO) e Estabelecimento de Segurança Máxima.

Segundo informações a “Central de Inteligência do PCC”, foi montada de forma divida e sigilosa dentro da própria facção, onde os presos com funções de liderança, recrutaram internos integrantes do PCC e simpatizantes, distribuídos entre os sistemas fechado, aberto e semi aberto, separando as missões, chamada pelos integrantes de “Salve do Quadro”, e que levantassem os mais diversos dados pessoais e profissionais em torno das supostas vitimas.

Durante quatro meses, a investigação constatou que o esquema foi montado especificamente para levantamentos de dados que levassem a identificação e localização exata de servidores de segurança pública, fazendo pesquisas em diversas fontes, dentre elas, redes sociais e fontes oficiais, como cadastros de dados publicados em paginas oficiais dos órgãos públicos e inclusive, dados funcionais, qualificação completa, escalas de serviço, remoções e até mesmo promoções, quando então os integrantes encarcerados repassavam os dados produzidos para integrantes que encontram-se presos ou em liberdade condicional, com a missão de continuar com os levantamentos de informações.

"Após o monitoramento dessa engenharia criminosa durante esses quatro meses de investigação a cargo da DECO, a ação criminosa foi neutralizada no dia de hoje em torno dos internos responsaveis pela Central de Inteligência do PCC, visto que foi possível visualizar que no ultimo mês, as ordens se intensificaram, demonstrando levantamentos cada vez mais audaciosos em torno de servidores de segurança pública", afirma a delegada titular, Ana Medina.

A ação criminosa semelhante a que foi descoberta, já havia sido realizada em outros Estados, ocasionado e morte de três servidores de presídios federais, onde a mesma facção criminosa se utilizou a “Central de Inteligência”, com contratação inclusive de detetive particular para acompanhamento da rotina dos servidores públicos.

A Central de Inteligência do PCC estava a cargo de vinte presos do sistema penitenciário estadual, integrantes da facção, com ordens de forma dividida. Foram escoltados para a sede da DECO os presos Augusto Macedo Ribeiro - o ‘Abraao’, Laudemir Costa dos Santos; o ‘Dentinho’, Willyan Luiz de Figueiredo; o ‘Daniel’, custodiados no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, e ainda Diego Duveza Lopes Nunes, o ‘Pitbull’ e Wantensir Sampatti Nazareth - o ‘Inverno’, que vieram remanejados da PED de DOURADOS, todos com função de liderança e responsáveis pelo PCC do presídio. Os presos serão interrogados e indiciados pelo crime de ameaça e organização criminosa.

Da esq. para a dir. - Augusto Ribeiro, o 'Abraao', Diego Lopes, o 'Pitbull' e Laudenir Costa, o 'Dentinho'