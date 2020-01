Cavalo que auxilia no tratamento de crianças e adultos é roubado em Corumbá

O ‘Campeão’, como é chamado, foi levado enquanto pastava na frente do Centro - Foto: Divulgação

Um cavalo do Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros de Corumbá, foi roubado na manhã deste domingo (12). O ‘Campeão’, como é chamado, foi levado enquanto pastava na frente do Centro.

Segundo o Presidente e diretor-administrativo do Celocal, Evânancy Soares de Alcântara, a câmera de segurança do local pegou o exato momento em que um indivíduo se aproxima do animal e acaba levando-o.

Conforme o site Diário Corumbaense, o furto aconteceu pouco depois das 09h50 de ontem. “As imagens mostram o cavalo pastando, logo em seguida, o ladrão aparece saindo do mato, pega o Campeão e sai”, descreveu o diretor, que ainda completou. “Esse sujeito foi visto há cerca de uma semana pela área. Sempre estava com a mesma roupa”.

Ao todo, o Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros tem seis animais para atender os pacientes da equoterapia. No local há pessoas com paralisia cerebral, síndrome de down, autistas, e o trabalho ocorre com apoio de cavalos para melhorar o equilíbrio delas, e trabalhar os músculos, o que é proporcionado pelo movimento dos animais.