Casal é preso pela PRF em Miranda transportando cocaína com destino à São Paulo

O quilo da cocaína pura chega aos grandes centros brasileiros com valores acima de 20 mil reais - Divulgação

No início da noite desta quarta-feira, 13 de dezembro, no km 600 da BR-262, em Miranda/MS, agentes da PRF abordaram um ônibus intermunicipal com itinerário Corumbá/MS – Campo Grande/MS.

Em fiscalização ao interior do veículo os policiais encontraram vários tabletes de cocaína ocultados na lateral do ônibus, totalizando 5,2 kg (cinco quilos e duzentos gramas) da droga.

Dois passageiros um homem, de 35 anos e uma mulher de 28, chamaram a atenção da equipe, pois se mostravam nervosos com a presença policial. Ambos, além de nervosos deram relatos contraditórios a acerca da viagem.

Questionado sobre a droga, o casal confessou ser proprietário do entorpecente e que o pegou em Corumbá/MS e levaria para São Paulo/SP, onde receberia pelo transporte. Ambos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

O passageiro, de 35 anos, responderá ainda pelo crime de uso de documento falso por ter apresentado aos agentes da PRF uma cédula de identidade boliviana falsa.

O casal e o ilícito foram encaminhados para a Polícia Federal de Campo Grande/MS.