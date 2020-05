Casal é preso com 5,6 Kg de skunk em Sidrolândia

O homem foi preso e encaminhado para a Polícia Civil em Sidrolândia junto com o skunk e a adolescente - Foto: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quinta-feira (28), em Sidrolândia, durante fiscalizações da Operação Tamoio, 5,6 Kg de skunk.



Os policiais rodoviários federais abordaram no km 416 da BR-060, na Unidade Operacional da PRF, um micro ônibus de viagem que fazia a linha Amambai – Campo Grande. Durante entrevista aos passageiros, a equipe desconfiou de um homem, de 20 anos, e uma adolescente, de 17 anos.



Após checar as bagagens do casal, os agentes descobriram 13 pacotes de skunk na mala transportada pelo suspeito. Após pesagem, a droga totalizou 5,6 Kg.



O preso confessou ter recebido a proposta para levar a droga de Amambai até Campo Grande e que receberia R$ 1 mil reais pelo serviço. A jovem disse que foi convidada para acompanhar na viagem e receberia R$ 500 reais.



O homem foi preso e encaminhado para a Polícia Civil em Sidrolândia junto com o skunk e a adolescente.