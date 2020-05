Enquanto dormiam, casal é morto a facadas por ex-namorado da mulher

As equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil ficaram no local do crime colhendo informações sobre o ocorrido e iniciando buscas do suspeito - Foto: Reprodução/MS Todo Dia

Uma mulher e um homem foram mortos enquanto dormiam na madrugada desta quinta-feira (28) em Costa Rica. O ex-namorado da vítima teria assassinado os dois a facadas.

Segundo o site MS Todo Dia, o delegado Cleverson Alves dos Santos informou que o suspeito teria invadido a casa e atacou o rapaz com várias facadas nas costas. Segundo ele, a perícia acredita que o rapaz estaria deitado de costas para cima.

Em seguida, o homem golpeou a ex-namorada várias vezes, principalmente no rosto, e logo após fugiu. O casal morreu no local antes de receberem ajuda.

As equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil ficaram no local do crime colhendo informações sobre o ocorrido e iniciando buscas do suspeito.