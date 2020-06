Casal é flagrado comercializando drogas escondidas em carrinho de bebê

O caso foi registrado como tráfico na Delegacia de Polícia do município - Foto: Divulgação

Um casal foi flagrado pela Polícia Civil nesta quarta-feira (10) carregando maconha escondida dentro do carrinho de bebê do próprio filho em Anastácio.

Segundo o site O Pantaneiro, os moradores denunciaram o caso à polícia, informando a utilização do carrinho para disfarçar a comercialização de entorpecentes.

Quando os policiais chegaram no local, encontraram o casal com a criança. No carrinho tinha cerca de R$ 200 e algumas gramas de maconha preparadas para comercialização.

O homem assumiu a responsabilidade das vendas e disse que a esposa não estava envolvida. O suspeito mostrou sua casa aos policiais e lá foram encontradas masi drogas e um vaso com mudas de maconha.

O caso foi registrado como tráfico na Delegacia de Polícia do município.