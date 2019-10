Casal é assassinado a tiros; ex-marido é suspeito

Conforme a Polícia Civil, o suspeito é o ex-marido de Fernanda, Célio Marques de Souza. Até a manhã desta quinta-feira, 24, ele continuava foragido - Foto: Divulgação

Um casal foi morto a tiros no interior da casa em que morava, na noite desta quarta-feira, 23, em Hortolândia, no interior de São Paulo. Vizinhos ouviram os disparos e acionaram a polícia. Os policiais encontraram Rafael Martins Nobre, de 29 anos, e Fernanda Dias Marques de Souza, de 26, baleados. Os dois não resistiram.

Conforme a Polícia Civil, o suspeito é o ex-marido de Fernanda, Célio Marques de Souza. Até a manhã desta quinta-feira, 24, ele continuava foragido.

Segundo informações de testemunhas, o duplo homicídio foi motivado por ciúmes. Fernanda tinha se separado de Célio e iniciado recentemente um novo relacionamento com Rafael. O ex não aceitava a separação. Ele teria ido à casa onde Fernanda morava com os filhos, no Jardim Amanda, e surpreendido o casal.

Após efetuar os disparos, Célio fugiu em uma van da empresa na qual trabalha. O veículo foi abandonado no bairro São Bernardo. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Hortolândia. O caso foi registrado como de homicídio e feminicídio.