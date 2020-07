Casal de idosos sofre ameaças por dois homens com armas de fogo e facões em cidade do interior do MS

Os policiais militares estiveram em busca do veículo com as armas, mas não se encontrava mais pelo local. - ( Foto: PM/ MS)

Na tarde de ontem (17), a Polícia Militar de Paranaíba (PM) encaminhou à delegacia dois homens, por terem supostamente ameaçado um casal na cidade de Paranaíba, localizado a 411km da Capital.

A PM atendeu o chamado de comparecer à Rua, Olegário Alves Dias onde encontraram os dois indivíduos de frente a residência do casal de idosos de 85 e 91 anos. As supostas vítimas disseram aos policiais que os homens procuravam por seu neto e cobravam uma dívida da compra de drogas no valor de R$600,00 e que a cobrança já ocorria há várias semanas e que o valor teria se iniciado em R$200,00.

O casal, relatou que um veículo estaria dando suporte na “cobrança” e que há pouco os autores mostraram armas de fogo e facões e disseram que só sairiam dali quando seu neto aparecesse ou a dívida fosse paga, caso contrário eles iram matá-los.

Os policiais militares estiveram em busca do veículo com as armas, mas não se encontrava mais pelo local. Diante dos relatos, os fatos foram consignados em boletim de ocorrência e entregue, juntamente com os autores, na delegacia de Polícia Civil.