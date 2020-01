Casal boliviano é preso em ônibus de viagem com 20 tabletes de cocaína

Ambos foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande, pois ficou caracterizado o tráfico de drogas internacional - Foto: Ilustração

Um casal foi preso na madrugada de ontem (23) em um ônibus que seguia sentido Corumbá x Campo Grande na BR-262, no município de Miranda. Foram apreendidos 20 tabletes de cocaína, cerca de 8,7 kg com os dois.

Os policiais localizaram a droga após identificarem a passageira, 39, de nacionalidade boliviana, que apresentou bastante nervosismo e informações desconexas sobre os motivos e destino de sua viagem.

A mulher trazia as drogas em um fundo falso de sua mala, envolvidos com uma fita branca. Ao ser questionada sobre a droga, a autora informou que pegou a mala em um hotel em Porto Quijaro/Bolívia de uma mulher, disse não saber seu nome e que teria que entregar a mala a uma pessoa em Santa Rosa-RS, não sabendo quem era, e que essa pessoa entraria em contato quando chegasse na cidade, que receberia entre 500 e 1.000 dólares pelo transporte do entorpecente.

O homem, 38, também de nacionalidade boliviana, disse que pegou a bagagem também em Porto Quijaro/Bolívia e que teria que entregar a uma pessoa em Campo Grande, não sabendo quem seria, e, que pelo transporte, receberia entre 500 e 1.000 dólares.

Ambos foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande, pois ficou caracterizado o tráfico de drogas internacional.