Casa de prostituição que funcionava como boca de fumo é fechada

Objetos apreendidos - Foto: Divulgação

Uma casa de prostituição foi fechada nesta segunda-feira (24) em Costa Rica. O local funcionava também como boca de fumo e ponto de receptação de produtos furtados.

Uma mulher de 25 anos, responsável pelo local, foi presa, e um adolescente de 17 anos que traficava lá foi apreendido. Participaram da ação a Polícia Militar, GTO (Grupo Tático Operacional) e a Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), de Campo Grande.

Segundo o site Ms Todo Dia, a atuação teve início a partir de furtos a comércios.

As equipes apreenderam caderno com anotações, freezer, mesa de sinuca, notebook, caixas de som, roupas com etiquetas, celulares e maços de cigarro, além de drogas e aproximadamente R$ 2,400 em espécie.