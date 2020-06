Casa da jogatina de cachetinha é fechada após denúncia em Dourados

Carteado e covid: combinação explosiva - DIVULGAÇÃO

A Guarda Municipal de Dourados flagrou uma jogatina em plena tarde de sexta-feira, em Dourados, quando recebeu denuncia de que um boteco no (sugestivo) Jardim Climáx estaria promovendo aglomeração durante a pandemia e também a jogatina da contravenção.

Ao chegarem no local, notaram que ninguém jogava bocha, mas, se afundavam na cacheta e apostando valores de R$ 50 a R$ 100. O dono da banca explicou todo o funcionamento, inclusive da sua comissão e também dos comes e bebes do bar.

Foram apreendidos R$ 4.773 reais nos valores da aposta e levados para a delegacia nove pessoas, com idades entre 27 e 60 anos.