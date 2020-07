Carro invade canteiro, derruba poste e passageiro vai parar embaixo das rodas dianteiras

Carro das vítimas ficou destruído - (Foto: Reprodução/TV Morena)

Na noite de ontem (28), um homem, 28, morreu em um acidente de trânsito em Chapadão do Sul, a 334 km de Campo Grande, após o carro em que ele estava como passageiro invadiu o canteiro central da Avenida Dezesseis. No momento em que o veículo invadiu, o carro bateu e derrubou um coqueiro e um poste de concreto e parou no meio da via no sentido contrário ao qual trafegava.

O carro saiu de forma desgovernada da rotatória que cruza a avenida e subiu no canteiro, ocasionando o acidente. O Corpo de Bombeiros chegou no local, e o passageiro já estava morto em baixo das rodas. O motorista no asfalto, ao lado da porta do esquerda dianteira e foi encaminhado para a Santa Casa e segue em estado de saúde grave.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor.