Carreta roubada é recuperada em MS-295; o veículo carregava 70 mil pacotes de cigarros do Paraguai

O homem informou que foi contratado para pegar o veículo já carregado em Tacuru (MS) e levar até Toledo (PR) - Foto: Divulgação

Um jovem, 21, foi preso em flagrante na tarde de ontem (22) na rodovia MS-295 região de Tacuru, após estar transportando 70 mil pacotes de cigarros contrabandeados em sua carreta acoplada a semirreboques. Os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) abordaram o condutor que informou transportar cigarros contrabandeados.

O homem informou que foi contratado para pegar o veículo já carregado em Tacuru (MS) e levar até Toledo (PR). Durante a checagem dos agregados do veículo, os policiais localizaram um registro de Roubo do Cavalo Trator em São Paulo (SP), e um segundo registro de Roubo dos reboques na cidade de Campinas (SP). Todas as placas afixadas nos veículos eram clonadas.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus e os veículos e cigarros apreendidos foram entregues na Receita Federal de Mundo Novo (MS). O condutor foi encaminhado a Delegacia da Polícia Federal em Naviraí (MS).