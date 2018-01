Carreta com 300 mil maços de cigarros contrabandeados é apreendida pela PRF em Coxim/MS

Uma equipe da PRF realizava abordagens em frente à Unidade Operacional, quando perceberam que uma carreta parou no acostamento e o motorista adentrou na mata às margens da rodovia - Foto: Policia Rodoviária Federal

Uma carreta M. Benz/1938 com placas de Araraquara/SP transportando 300.000 maços de cigarro foi apreendida na madrugada deste sábado, 27 de janeiro, durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia BR-163 em Coxim/MS.

Uma equipe da PRF realizava abordagens em frente à Unidade Operacional, quando perceberam que uma carreta parou no acostamento e o motorista adentrou na mata às margens da rodovia. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a carreta ainda funcionando e sem ocupantes, e verificou que estava carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai. Seu condutor não foi encontrado. A carreta foi apreendida e a ocorrência encaminhada à Receita Federal de Campo Grande/MS.