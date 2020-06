Carga de maconha apreendida pela DOF em MS tinha como destino o Paraná

A apreensão entrou para a história - (Foto: DOF/Divulgação)

Na tarde de ontem (13), policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um Cavalo Trator Volvo acoplado a um semirreboque carregado com 20,1 toneladas de maconha na rodovia MS-295, região de Iguatemi e que seria entregue em Maringá (PR). É a maior apreensão do DOF em seus 33 anos de criação e a segunda maior do MS, perdendo apenas para a apreensão do dia 20 de maio quando 28 toneladas de maconha foram encontradas em um caminhão na mesma rodovia.

Como já noticiado ontem, a droga também estava escondida em meio a uma carga de milho.

Os militares deram ordem de parada ao condutor, 26, que apresentou sinais de nervosismo sobre a origem e a entrega da carga de milho. Durante a vistoria localizou-se grande quantidade de fardos prensados do entorpecente. O homem disse que foi contratado para pegar a carreta, já com a droga, em Ponta Porã. Duas viaturas do DOF participaram da apreensão.

As drogas foram apreendidas ontem (14) - Foto: Divulgação

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal, em Naviraí (MS).

Recordes - Nestes 14 primeiros dias de junho foram apreendidos pelo DOF 32.455,050 kg de maconha; um aumento de mais de 22 toneladas em relação a todo o mês de junho do ano passado.

De 1º de janeiro a 14 de junho de 2020 foram 75.627,374 toneladas apreendidas em comparação com as 54.148,774 toneladas do mesmo período do ano passado. Um aumento de mais de 21 toneladas.