Campanhas educativas reduzem acidentes de trânsito em 21%

Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e se referem ao movimento nas rodovias ao longo do ano passado - Divulgação

A adoção de uma conduta mais responsável ao volante se traduz na queda de 6,8% no número de mortes e de 21% no número de acidentes nas estradas do País. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e se referem ao movimento nas rodovias ao longo do ano passado.

Durante esse período, as campanhas de conscientização, principalmente com a operação Rodovida, sensibilizaram os motoristas. Ao todo, 7,4 milhões de veículos foram abordados pelos agentes e os ocupantes assistiram a vídeos sobre a conduta correta para combater a violência no trânsito.

Em 2016, ao longo dos 70 mil quilômetros de estradas federais, 96.296 acidentes foram registrados, que deixaram 21.439 feridos e tiraram a vida de 6.405 pessoas.

Para coibir os acidentes, a fiscalização também foi intensificada: 5,5 milhões de autos de infração foram emitidos, 3,3% a mais do que em 2015.

Nesse período, o principal flagrante foram de motoristas dirigindo acima da velocidade permitida nas rodovias. Ao todo, 3,2 milhões foram autuados pela conduta que põe em risco a vida de condutores e passageiros.

Contudo, são as ultrapassagens irregulares as mais perigosas nas vias, pelo risco de colisão frontal. A PRF autuou 269,5 mil motoristas por essa infração.

Já a combinação de álcool ao volante foi flagrada 21,4 mil vezes. No caso de 5,6 mil motoristas, a concentração de bebida no sangue foi tão elevada que acabaram presos.