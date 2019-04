Campanha Abril Laranja: Violência contra animais cresce 39% em Campo Grande

Diante de tanta violência e para tentar conscientizar a população, a Aspca (Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade Contra os Animais), instituiu o “Abril Laranja” como mês dedicado à prevenção da crueldade contra animais em todo o mundo - Foto: Ilustração

Violência, crueldade, falta de respeito e amor ao próximo. Isso bem que poderia ser um enredo de filme, livro ou séries, mas infelizmente é a realidade que os animais sofrem todo dia em Campo Grande. De janeiro de 2017 até fevereiro de 2019, foram registrados pelo CCZ (Centro de Controle Zoonoses e Bem-Estar Animal) 1.706 casos de maus tratos contra animais em Campo Grande. Já segundo dados da Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública) foram registrados de janeiro de 2017 até 25 de março de 2019, 134 boletins de ocorrência por praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, sendo que em todo o Estado foram registrados apenas 411 boletins de ocorrência. Mesmo com esse baixo índice houve um aumento de 35% de violência contra os animais em todo o Estado de 2017 para 2018 nos boletins de ocorrência. Já nas denuncias recebidas pelo CCZ de Campo Grande, o índice de violência contra animais em 2018 aumentou 39% em relação ao mesmo período de 2017 e só nos dois primeiros meses desse ano já foi registrado 177 casos de maus tratos animal no CCZ.

Diante de tanta violência e para tentar conscientizar a população, a Aspca (Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade Contra os Animais), instituiu o “Abril Laranja” como mês dedicado à prevenção da crueldade contra animais em todo o mundo. Em Campo Grande, o presidente da Comissão Permanente de Defesa do Bem-Estar e Direitos dos Animais, vereador Veterinário Francisco (PSB), apóia a iniciativa desde o ano passado quando começou a incentivar pelas suas redes sociais a adesão da população para essa causa. “Eu estou vereador. Minha bandeira é a Causa Animal. Eu sou veterinário há 40 anos e me deparo infelizmente todos os dias com violências contra animais e a campanha Abril Laranja é uma forma de divulgar e mostrar para as pessoas que precisam ter consciência e proteger os animais. Essa campanha é de fácil adesão e é só compartilhar um laço laranja nas mídias sociais”, explica o parlamentar

O presidente da Comissão Permanente de Defesa do Bem-Estar e Direitos dos Animais, veterinário Francisco explica que a violência contra animais é muito grande e as mídias sociais viraram um facilitador para fazer denuncias e coletar provas e também uma forma de propagar a conscientização contra os maus tratos animal como é a campanha Abril Laranja. “Há mais relatos de maus-tratos em redes sociais do que nas delegacias. Então a falta de resolução do Poder Público desestimula as pessoas a procurarem os órgãos competentes, mas temos que denunciar mesmo assim. Hoje, todo mundo tem um celular com câmera. Fica mais fácil fazer uma denúncia e reunir provas em favor dos animais”, comenta o parlamentar.

Morte de cachorro em supermercado Carrefour de SP, é um exemplo de maus tratos à animais

Ele explica que são considerados maus-tratos, entre outros casos, abandono, espancamento, envenenamento, deixar os animais presos com correntes, negar água e comida, capturar animais silvestres, obrigar animais a puxarem pesos superiores à sua força, negar assistência veterinária a animais feridos ou doentes, não abrigar os animais na chuva ou sol, utilizar animais em shows que lhes cause estresse e promover rodeios e rinhas de galo.

Para tentar implementar políticas públicas para o Bem-Estar Animal, foi criado com o incentivo do Veterinário Francisco o Combea (Conselho do Municipal do Bem-Estar Animal) que é um colegiado de caráter permanente, deliberativo e consultivo, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), que tem por função e competência buscar as condições necessárias à defesa, proteção, bem-estar, preservação da vida, assim como dos direitos dos animais, através da implementação e execução de políticas públicas.

Serviço

A população pode denunciar maus tratos a animais na DECAT – Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista, que é a delegacia responsável pelo suporte a este tipo de denúncia pelos telefones: 3325-2567 / 3382-9271, que podem ser feitas também no Ministério Público.