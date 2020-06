Caminhonete roubada no Espírito Santo é recuperada em MS

Os presos e o automóvel foram encaminhados para a Polícia Civil em Bataguassu - (Foto: Divulgação)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou nesta terça-feira (23), em Bataguassu, uma caminhonete roubada no Espírito Santo. O flagrante ocorreu durante a Operação Tamoio II de combate ao crime.



Os policiais rodoviários federais faziam fiscalização no km 18 da BR-267, quando abordaram uma Ford/Ranger, com placas de Varginha (MG). A equipe descobriu que as placas eram falsas, as verdadeiras possuíam registro de roubo desde fevereiro de 2020, no Espírito Santo.



O motorista, de 27 anos, e o passageiro, de 30 anos, confessaram terem recebido o veículo em São Paulo e levariam até Ponta Porã. Pelo serviço, o condutor disse que receberia R$ 1 mil. Os presos e o automóvel foram encaminhados para a Polícia Civil em Bataguassu.