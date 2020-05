Caminhonete capota após motorista colidir com porcos; passageiro morre

Polícia Civil de Bandeirantes - Foto: Divulgação

Morreu na noite de ontem (25), José Gomes Nunes, 55, após a caminhonete em que ele estava de passageiro capotar na divisa das Fazendas Guanabara com a Pinhé, em Bandeirantes, a 70 km de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, um motorista de 19 anos dirigia uma Ford F-1000 marrom e tinha como passageiros José e o genro na carroceria, quando se assustou com uma manada de porcos no mato, fez uma manobra brusca e capotou. O rapaz e o sogro, 51, sairam com alguns ferimentos leves, mas José foi parar debaixo da caminhonete e não resistiu. O caso segue sob investigação da delegacia de Polícia Civil do município.

O motorista não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação).