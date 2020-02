Caminhoneiro morre e outro fica ferido em colisão na BR-163

Pouco tempo depois da batida, houve uma explosão que tomou conta do km-224. Além da pessoa que morreu, outra foi socorrida com ferimentos - Foto: Divulgação

Na tarde de ontem (23) uma colisão entre dois caminhões na BR-163 em Nova Alvorada do Sul, a 120 km de Campo Grande, causaram explosão de um caminhão e a morte de uma pessoa.

O caminhão seguia carregado de diesel, e bateu de frente com outro que transportava embalagens. Pouco tempo depois da batida, houve uma explosão que tomou conta do km-224. Além da pessoa que morreu, outra foi socorrida com ferimentos.

Além da PRF, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental e perícia da Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul estiveram no local. O fogo foi controlado e a pista liberada totalmente às 16h.