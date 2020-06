Caminhão trator com semirreboque roubado é recuperado na região de Dourados

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus - (Foto: Divulgação/Assessoria da DOF)

Um caminhão trattor acoplado a um semirreboque roubado foi recuperado nesta madrugada (17) em Campo Grande pela Policia Militar do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). O veículo foi roubado na noite de terça-feira (16).

Os militares deram ordem de parada ao condutor, um homem, 39, próximo do Distrito de Vila Vargas em Dourados. Durante a checagem no interior do veículo localizou-se um registro de boubo ocorrido na cidade de Campo Grande na noite no dia 16.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.





O veículo foi roubado na noite de terça-feira - Foto: Divulgação