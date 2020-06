Caminhão carregado com milho tinha oito toneladas de maconha surpresa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quinta-feira (25), durante ações da Operação Tamoio II em Ponta Porã (MS), 8 toneladas de maconha em um caminhão carregado com milho.



Os policiais rodoviários federais fiscalizavam no km 68 da BR-463, quando abordaram um caminhão VW/25.370 atrelado a um semirreboque, ambos com placas de Cáceres (MT). O motorista, de 50 anos, levantou suspeitas da equipe durante a entrevista.



Em vistoria à carga de milho, a equipe descobriu uma grande quantidade de maconha sob os grãos. Após pesagem, a droga totalizou 8.000 Kg (oito mil quilos). Após o flagrante, o condutor confessou ter recebido o caminhão carregado em Ponta Porã (MS) e viajaria a São Paulo (SP). O preso, os veículos e a maconha foram encaminhados para a Polícia Federal em Ponta Porã (MS).