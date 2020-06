Cachorro que matou criança de três anos era considerado dócil pela família

Myckael Mendonça de Andrade tinha três anos - (Foto: Reprodução)

Myckael Mendonça de Andrade, 3, morreu ontem (16) após ser atacado por um cachorro no Loteamento Cristo Redentor em Campo Grande. A criança chegou a ser socorrida, mas não resitiu após uma parada cardiorrespiratória. A família afirma que ele brincava em outras ocasiões com o cão e que o animal era considerado muito dócil por todos. O menino teve afundamento de crânio e sobreviveu menos de uma hora após ser ferido.

As pessoas que estavam no local tentaram de tudo para imobilizar o cão da raça rotweiller, só após alguns golpes de enxada que o cão soltou a criança já bastante ferida. O vizinho pegou o menino no colo e levou até ao CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes. A caminho do unidade de saúde ele já apresentava dificuldades de respirar. Quando chegou no local os profissinais tentaram reanimar a criança por 40 minutos, mas sem sucesso. A morte da criança foi declarada às 10h45.