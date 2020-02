Briga em estacionamento pode ter ocasionado o assassinato de jovem em Carnaval de Inocência

Christian Garcia de Paula - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma briga em um estacionamento pode ter causado a morte de Christian Garcia de Paula, 19, no último sábado em Inocência, a 334 km de Campo Grande. O crime aconteceu após um outro jovem de 21 anos discutir com Christian achando que ele havia danificado o seu carro, nas imediações do baile de Carnaval no município.

Após a discussão no estacionamento devido o ocorrido, o jovem de 21 anos, voltou acompanhado de um amigo que segurou a vítima o golpeou três vezes, esfaqueando Christian no rosto e no pescoço. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Segundo o site MS Todo Dia, o jovem que deu as facadas foi encontrado em casa, todo ensanguentado e confessou o crime. Ele deve passar por audiência de custódia amanhã (27).