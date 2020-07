Briga de casal termina em tiro e morte dentro de bar

Corpo é retirado do bar pela perícia - (Foto: Reprodução/JPNews)

Uma briga de casal dentro de um bar gerou confusão generalizada que terminou na morte de Miguel Gonçalves, 34 anos, na madrugada desta quarta-feira, em Três Lagoas.

O bar fica na Rua Fotográfo, Jardim das Violetas, e por volta da meia-noite, uma confusão entre um casal teve início. Um outro homem teria tentado separar a briga e levou um tapa do marido. Para não deixar barato, ele sacou o revólver e disparou, atingindo Miguel que estava sentado do outro lado do bar e não tinha nada a ver com a confusão, morrendo no local.

O suspeito foi abordado tentando fugir da cena e negou que o revólver fosse dele.